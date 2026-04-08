Tuberías requieren de inversión y monitoreo

Para evitar que Tuxtla Gutiérrez se enfrente a una crisis constante con la falta de suministro de agua potable, es necesario que haya una fuerte inversión en las tuberías y un constante monitoreo del funcionamiento de los sistemas, enfatizó Alfredo Araujo Esquinca, ingeniero civil y conocedor del tema.

Uno de los puntos claves, explicó, es que las Direcciones deben contar con dinero para hacer las correcciones posibles, toda vez que las líneas (antes de colapsar) van presentando las fallas por etapas y se tienen que atender a tiempo.

Araujo Esquinca, quien se ha especializado en los temas de agua y movimiento de tierras, mencionó que el sistema de distribución del vital líquido en la ciudad requiere de técnicos especializados y de una planeación estratégica.

De lo ocurrido recientemente en Tuxtla Gutiérrez con el desperfecto de una línea de 48 pulgadas de diámetro, detalló que es un punto fundamental para la capital, debido a que abastece a un gran porcentaje de colonias.

Medidas preventivas

Por lo tanto, añadió el exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), se debe tener una cantidad de materiales de reserva, además de un monitoreo permanente, “eso requiere de inversión constante”.

Continuó: “Cuando tú detectas un problema que está iniciando, es fácil componerlo o cuando menos prever que no te estalle una crisis de abasto”.

Araujo Esquinca remarcó que se vuelve muy caro no hacer los cambios a tiempo, y a eso se suma que muchas tuberías de agua en la ciudad cumplieron su ciclo de vida, por lo que debe comenzar la etapa de renovación.

De las buenas noticias, agregó, es que la construcción de fraccionamientos trae equipos nuevos para subsanar esas partes en la distribución del agua, pero se deben atender otros factores.

Se debe tener claro, detalló, que atender el sistema de agua potable necesita una cantidad importante de dinero, para hacer los cambios en las tuberías, redireccionar el abasto y mejorar la captación de agua tanto en la época de sequía como en la temporada de lluvias.

Finalmente, el exdirector del Smapa comentó que estos problemas no se deben llevar al terreno político por ningún personaje, lo importante es resolver uno de los temas que más afectan a la ciudadanía.