Turismo busca que sarampión no afecte expectativas

Agencias privadas de viajes aéreas y terrestres confirmaron un acercamiento a través de cámaras empresariales con los sectores de Salud y Turismo, para una reactivación ante un posible descenso de viajeros por contagios de sarampión.

Sin embargo, de momento las cifras continúan sin variantes, ubicando a Chiapas como un principal destino nacional que gracias a la permanente vacunación buscará superar los seis millones de visitantes, confirmaron en datos cruzados de empresarios del sector turístico, cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz.

Aerolíneas

La Agencia de Turismo Chiapas confirmó que las aerolíneas en la entidad continúan operando con regularidad, teniendo un cupo saturado para las actuales fechas de fin de año, por lo que buscarán llegar a la cifra total de hasta seis mil paseantes al año.

Así lo explicó el gerente operativo de la línea de viajes, Rubén Guillén. Dijo que actualmente, a través de diversas cámaras empresariales tienen como prestadores de servicios, un trabajo cercano con las secretarías de Salud y Turismo para conocer las condiciones y expectativas de vacunación del sarampión.

Explicó que en la actualidad no hay ninguna alerta, más que sugerencias de reducción de eventos masivos a los municipios, pero esto no afecta de manera directa a los paseantes.

No obstante, sostuvo que además de la vacunación permanente es necesario un plan estratégico de difusión para posicionar a Chiapas como destino turístico en los primeros tres meses del 2026, que es donde una mala imagen podría afectar.

Terrestre

En este sentido, el representante de la Red de Rutas Turísticas del Sureste, a través de Ricardo Valenzuela, explicó en días recientes que tras la presencia de sarampión en Chiapas existió una reducción mínima en los viajes, pues la mayoría estaba contratado de forma previa.

Alertó, no obstante, de una posible disminución para los primeros meses del nuevo año, incluido el periodo de Semana Santa.

Paseantes

El último informe preliminar de la Secretaría de Turismo en Chiapas (Sectur) detalla que al cierre del 2025 el número de paseantes podría haber alcanzado los seis millones, aunque falta el cierre oficial.

Por ello, se busca que para 2026 se pueda superar esta cantidad de visitantes alcanzados impulsado eventos culturales y festivales que atraen a miles de turistas.

Salud

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud (SSa) de Chiapas confirmó el arribo al almacén de la Red de Frío Estatal de la primera remesa de 165 mil 560 dosis de vacunas SR y SRP, destinadas a la contención del sarampión, por lo que estima que la vacunación esta garantizada.

Con ello, dijo, las dosis serán distribuidas en las 10 jurisdicciones sanitarias, para garantizar su llegada a los módulos de las unidades de salud en todo Chiapas, por lo que se tiene buenas expectativas en el manejo del sarampión.

“Diariamente se aplican en promedio entre 15 y 20 mil dosis de todos los biológicos en vacunas, de ellos entre cinco y seis mil dosis contra el sarampión”.

De esta manera, tras la aparición del sarampión en la entidad, existe un abordaje desde diversas secretarías, tratando que el turismo no se vea afectado.