Turismo crea condiciones de conflictos

“¿Qué les sucede a las personas cuando incorporan el turismo en su vida cotidiana?” esa fue la pregunta base con la que el investigador Eduardo Bello Baltazar inició su exposición sobre cómo el turismo crea tensiones y condiciones de conflicto dentro de las comunidades.

Bello Baltazar, perteneciente al Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), identificó que varios emprendimientos turísticos en el sureste mexicano se han hecho dentro o a un lado de las áreas naturales protegidas.

Indicó que el ecoturismo es un instrumento de política pública que no inicia como una propuesta de las áreas de turismo, sino con un objetivo de conservación ambiental, en dónde participan dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Conflicto de intereses

Esta secretaría intenta preservar la naturaleza al mismo tiempo que generar beneficios económicos, “una promesa muy difícil de cumplir” consideró el investigador.

Cuestionó los discursos oficiales que señalan que cierto número de comunidades participan en el ecoturismo, ya que, al momento de realizar una investigación de campo, se observa que, dentro de las poblaciones, no todos participan en esta actividad económica.

Eso mismo crea percepciones de desigualdad al interior de las comunidades, aún cuando los emprendimientos no suelen ser exitosos. Al respecto, Eduardo Bello agregó que el turismo hace que los habitantes pasen de intercambiar productos físicos a volverse vendedores de servicios.