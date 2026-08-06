Turismo de naturaleza se está moviendo lento

Aunque está corriendo el periodo de vacaciones de verano y miles de personas aprovechan para viajar, hasta ahora se observa de manera lenta la afluencia de turistas que están conociendo los destinos de naturaleza con los que cuenta Chiapas, dijo Héctor Luis Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios Turísticos del Segmento de Naturaleza.

Consideró que aún no se ha llegado al punto de equilibrio, y esto sale de la consulta con los colegas y con guías que se ubican en la parte de la selva Lacandona.

Sin embargo, confió en que la situación pueda mejorar en los próximos 10 o 15 días. Es decir, hay expectativas y se espera que sea para bien.

El líder del sector comentó que el turismo que se está moviendo de forma lenta en el segmento de naturaleza se puede relacionar con el hecho de que las familias están buscando los destinos de sol y arena.

Albores León comentó que muchas personas están viajando a Chiapas para hacer parte del turismo tradicional con recorridos en el Cañón del Sumidero o sitios cercanos.

Panorama

Aunque han notado que llega algún autobús desde la parte de los altos, comentó que muchos no pernoctan y solo se mueven para conocer la zona arqueológica en Palenque.

Albores León enfatizó que el tema de naturaleza con más fuerza es de enero a mayo, debido a que hay pocas lluvias y los destinos se aprovechan de mejor manera.

Aunque las vacaciones siguen, mencionó que quedan a lo mucho unas dos semanas para recibir a los turistas, debido a que después vendrán gastos para las familias como la compra de útiles escolares.

Sobre las condiciones de seguridad, comentó que no hay mayores complicaciones y se mantienen de forma positiva. Es decir, la gente que visita la entidad puede corroborar que hay un Chiapas seguro.