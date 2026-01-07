Turismo repunta 50 % en temporada decembrina

La temporada de fin de año 2025 cerró con un repunte significativo para el sector turístico de Chiapas.

De acuerdo con Laura Ramírez Matus, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Chiapas, la afluencia de visitantes durante el periodo decembrino registró un incremento del 50 % en la contratación de servicios turísticos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esto va en ascenso poco a poco, y yo creo que en las próximas vacaciones iremos incrementando”, afirmó la representante del gremio, aunque aclaró que las cifras aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia por covid-19.

Seguridad, lo fundamental

En entrevista, Ramírez Matus destacó que este crecimiento se ha logrado gracias a un factor primordial: la percepción de seguridad.

“En verdad ha ayudado mucho las campañas que ha hecho nuestro gran embajador, que es el señor gobernador, en cuanto a la seguridad que cuenta ahora nuestro gran destino”, señaló.

“Tenemos carreteras seguras, libres de tránsito y eso ha ayudado mucho a que los turistas y visitantes vengan con la certeza de que van a tener unas vacaciones inolvidables”, agregó, haciendo referencia al gobernador Eduardo Ramírez y al trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo estatal.

La líder empresarial aprovechó para destacar los atractivos de la entidad, calificándola como un “imperdible” tanto para el mercado nacional como el internacional.

“Chiapas es extraordinario por naturaleza, ya que contamos con riqueza natural, cultural, gastronómica, culturas vivas. La verdad, quien viene a Chiapas, repite”, aseveró.

Finalmente, extendió una invitación abierta a los potenciales visitantes: “Los invitamos a que vengan, nos visiten, y que todos los que vengan se vuelvan nuestros embajadores. Porque la verdad es que Chiapas, es para repetir una y otra vez”.