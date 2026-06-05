Turismo responde con cautela

A semanas del arranque del Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en varias sedes de Norteamérica, Chiapas no figura entre los estados anfitriones. Sin embargo, su riqueza natural y cultural podría atraer a viajeros extranjeros, aunque hasta ahora la respuesta ha sido limitada, resaltó Maricarmen Ponce Robles, presidenta y delegada en Chiapas de la Asociación Mexicana de Turoperadores (Amextur).

“No ha habido muchas cotizaciones. De la gente que viene por el Mundial, sí hay pocas, la verdad, no muchas”, señaló la representante del sector turístico.

A pesar de la tibia expectativa mundialista, Ponce Robles se mostró optimista de cara al próximo periodo vacacional de verano, que inicia tras la conclusión del ciclo escolar. “Para verano sí tenemos ya bastantes convocatorias, gente interesada en venir a Chiapas”, afirmó.

La dirigente de Amextur atribuyó el repunte del interés turístico, entre otros factores, a las mejores condiciones de seguridad en las vialidades chiapanecas, luego de meses de bloqueos y paros magisteriales que afectaron la movilidad.

“Sobre todo por la seguridad que hay ahora en las carreteras, ya no hay bloqueos ni paros, está más seguro”, destacó.

Principales atractivos

Consultada sobre el estado de los principales atractivos de la entidad, Ponce Robles confirmó que las zonas arqueológicas ya están abiertas al público y en óptimas condiciones. “Ya abrieron algunas zonas arqueológicas y están bien, como siempre. Sobre todo Palenque, muy visitado”, comentó.

Para cerrar, la líder de Amextur lanzó una invitación directa a los turistas nacionales y extranjeros: “Que vengan a Chiapas, que tenemos mucho que ofrecer. Y que también vengan para que vean nuestro aeropuerto, que es el más bonito de todo México”, concluyó.