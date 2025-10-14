Turismo: son más las noticias buenas que malas

Respecto de la situación ocurrida en el tramo carretero que conecta a Ocozocoautla con Arriaga y donde aparecieron varias unidades calcinadas, la titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, respondió que son más noticias buenas que las malas las que han ocurrido en la entidad y se ha avanzado en la seguridad.

Reconoció que se vivieron tiempos difíciles hace unos meses, pero se avanzó en mejorar las condiciones y de apoco se tiene que generar la confianza. “Invitar a todos los chiapanecos a compartir las notas buenas”, complementó.

En las últimas horas trascendió que en el tramo carretero que conecta a los municipios de Arriaga con Coita aparecieron varios vehículos quemados. En otro acontecimiento distinto, en el tramo a Villaflores (a la altura de La Mazorca) también aparecieron otras unidades siniestradas.

A pesar de esta situación, Culebro Pérez dijo que hay que venir a Chiapas para difundir “lo real”, además de la gastronomía y las artesanías con las que cuenta la entidad.

La Secretaría de Turismo tiene un corte de cifras y en las vacaciones de verano se recibieron cinco millones 886 mil visitantes, y uno de los mercados emergentes fue el país de El Salvador. Dijo que ha sido admirable el trabajo que están realizando instituciones encargadas de la seguridad en Chiapas, desde la Fiscalía hasta la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para recobrar la paz que necesitaba la entidad.

“Es reforzar eso, como dice el gobernador: la paz se construye diario. Es también empezar con la cultura en diferentes municipios, crear esta sinergia”, remarcó.

Finalmente, comentó que para el 2026 hay una curiosidad importante de los países sobre el Tren Maya, y una ventaja es que Chiapas tiene vuelos directos a las sedes del Mundial en el país y una puerta de ingreso importante será Quintana Roo por la vía aérea y férrea.