Turistas deben contratar servicios profesionales

Para evitar malas experiencias o perderse en las carretas de la entidad, los turistas deben contratar los servicios de guías profesionales para conducirse por los destinos de Chiapas, recomendó Ulises Daniel González Gordillo, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en el estado.

Quien además expuso que la entidad presenta diferentes complejidades que no pueden resolverse con las aplicaciones modernas.

“Los turistas que viajan sin contratar un servicio de agencia de viajes o touroperadores están expuestos a mayores riesgos que aquellos que contratan a las agencias que ofertan su trabajo”, indicó.

Sostuvo que es común que los paseantes se trasladen por cuenta propia en carretas o lugares turísticos guiados con aplicaciones como Google Maps, Maps Me, Around Me, Here We Go, entre otras.

“El problema es que estas no alcanzan a cubrir elementos como la orografía del lugar o bloqueos carreteros como sucede en la entidad, que pueden alargar el tiempo del trayecto de un municipio a otro”, expresó.

Uno de los casos que mayor preocupación despierta es que en el uso de las plataformas Maps en donde se buscan recomendaciones de viaje, las distancias no se acercan a la realidad.

“En el caso de la carreteara de San Cristóbal a Palenque, en la aplicación aparece que está a 200 kilómetros, lo que podría traducirse en el entendimiento de un turista que sería un tiempo de dos horas, pero desconoce los límites de velocidad, los topes, las comunidades que se deben pasar, así como los posibles bloqueos, que pueden estar activos”, consideró.

Para ello, por la experiencia con la que cuentan agencias de viajes y los touroperadores ofrecen a los turistas diversas rutas alternas o bien un plan B, en caso de que se presente alguna situación imprevista.

Los prestadores de servicios, en caso de los bloqueos carreteros, los mismos choferes y las mismas agencias ya conocen las distintas rutas alternas, ya saben qué hacer, o justamente se toman decisiones en el momento, se ofrece un plan B.

Por ello esa es la recomendación “para los turistas, es que contraten los servicios de las agencias de viajes y eviten pasar un mal rato”.