Turistas piden aumentar presencia de salvavidas

Con el propósito de brindar mayor seguridad a los visitantes en la playa de Puerto Arista, turistas pidieron a las autoridades que se incremente el número de salvavidas pues actualmente no rebasan los ocho elementos de Protección Civil y esto es insuficiente. Por tal motivo turistas encabezados por Octavio Solís Jiménez pidieron a las autoridades que se incrementen el número de salvavidas en estas vacaciones en donde han estado llegando un nutrido grupo de visitantes.

Comentaron que la playa de Puerto Arista es grande y los salvavidas que están no logran cubrir toda la playa, por lo que es necesario que pongan otros cinco guardacostas para poder dar mayor seguridad a quienes así lo requieran. Afirmaron que algunos turistas han tenido problemas en la playa luego de ser arrastrados por las fuertes corrientes hacia mar adentro, en donde de manera peligrosa han podido salvar sus vidas gracias a la intervención de pescadores.