Turistas quedan cautivados por la belleza de Chiapas

En el marco de su visita a Chiapas, el turista alemán Matías, originario de la ciudad de Nuremberg, realizó este martes un recorrido por el imponente Cañón del Sumidero, uno de los destinos naturales más emblemáticos. Acompañado por su esposa y sus dos hijas, el viajero europeo compartió sus impresiones sobre la entidad, destacando la belleza de sus paisajes, la amabilidad de los chiapanecos y la excelente calidad del servicio turístico.

Nada parecido

Matías, quien se encuentra de visita en la región, expresó su admiración por Chiapas desde los primeros momentos de su estancia. “Hasta ahora lo encuentro muy lindo. La gente es muy amable, la comida está muy rica”, comentó, quien además señaló que estos elementos han hecho de su viaje una experiencia inolvidable.

Durante la entrevista, Matías fue preguntado sobre los lugares que más le han gustado durante su recorrido. Mencionó a Chiapa de Corzo como su destino predilecto, aunque reconoció que San Cristóbal de Las Casas está “casi en el mismo nivel”.

El turista también reveló que ha visitado otras atracciones en la zona de San Cristóbal, como grutas y ranchos, aunque no ha tenido oportunidad de conocer cascadas o ríos adicionales.

Uno de los aspectos que más lo sorprendió fue la calidad del servicio en restaurantes y hospedajes. Al compararlo con su país de origen, no dudó en calificarlo como “exorbitante bien” y aseguró que en Chiapas el servicio es “lo máximo”.

Con una sonrisa. Matías recomendó Chiapas como un destino imperdible para quienes buscan naturaleza, cultura y hospitalidad. “Me gusta Chiapas, claro que sí”, afirmó, quien junto a su familia continúa disfrutando de los atractivos que ofrece el estado, llevándose consigo recuerdos imborrables de su paso por tierras chiapanecas.