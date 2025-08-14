Tux-Útiles está llegando a todas las preparatorias

Con el objetivo de que las juventudes continúen y concluyan su educación media superior, el presidente municipal, Ángel Torres, benefició con paquetes escolares a 406 alumnas y alumnos de 5º semestre del CBTIS Núm. 233 y Cobach 234, en la colonia Plan de Ayala.

Beneficiados

En este marco, Ángel Torres, junto a la directora General del DIF Municipal, Estephanie Frias, expresó que todas y todos los alumnos de 5º y 6º semestre de las preparatorias públicas, serán beneficiados con el programa Tux-Útiles, pues en esta Nueva ERA, dijo, la educación y el apoyo a la economía familiar es fundamental para el desarrollo y bienestar de la capital.

Hasta el momento el programa suma un total de mil 788 beneficiadas y beneficiados. Se han atendido estudiantes de los planteles 1 y 234 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, así como de la Escuela Preparatoria Número 7 del Estado y del CBTIS Núm. 233.

En el evento estuvieron los regidores Fredegunda Alegría, Antonio Mayorga y Marcela Iturbe, así como el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; la directora del Instituto de la Juventud, Gaby Robles; el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, y autoridades escolares.