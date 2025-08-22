Tux-Útiles sigue llegando a más escuelas

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de la Directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, encabezó una nueva entrega del Programa Tux-Útiles, beneficiando a 1,919 jóvenes de 5.º y 6.º semestre, con paquetes escolares que apoyan la economía familiar y fortalecen la educación en la capital chiapaneca.

En esta jornada se atendieron el Cobach 13 Tuxtla-Oriente con 828 paquetes, Cbtis 144 de la colonia 24 de Junio con 444, Preparatoria No. 6 de la misma colonia con 226, y Cobach 35 de la colonia Las Águilas con 421. Este programa ha alcanzado a miles de estudiantes de 5.º y 6.º semestre.

En este marco, Ángel Torres resaltó que con Tux-Útiles se garantiza que las juventudes tengan las herramientas necesarias para continuar y concluir sus estudios; asimismo, significa un apoyo a la economía familiar, por lo que Ayuntamiento de Tuxtla, dijo, seguirá trabajando por la educación y el bienestar de las familias.