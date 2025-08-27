Tuxtla, Berriozábal y San Fernando se calientan por calor

El corredor biológico de la Zona Metropolitana está en riesgo, por el sobre calentamiento que se ha generado en los últimos 20 años, confirmó el alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez.

Factores

Explicó que la tala y el cambio de uso de suelo son los principales responsables de este drástico cambio climático, que ha generado una subida de temperaturas de hasta cinco grados por encima de la media, según especialistas, en épocas de calor en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y San Fernando.

Por ello es necesario que se cambien las dinámicas de desarrollo urbano y construcción, así como hacer frente a la tala irregular en la zona, aunque según fuentes, ha disminuido de manera considerable en los últimos años.

El edil señaló que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se han realizado diversas acciones para salvaguardar los espacios verdes y sumar en la conservación de las áreas naturales protegidas (ANP).

Este sobrecalentamiento afecta, además de la flora y fauna, la calidad de vida de los habitantes en la región, por eso urge crear conciencia y conocer la normatividad vigente.