Tuxtla celebra una noche histórica para México

La euforia volvió a apoderarse de la capital chiapaneca. Miles de aficionados se reunieron en la Diana Cazadora para celebrar la contundente victoria de México por 3-0 sobre República Checa, resultado que aseguró el liderato del Grupo A y marcó un hecho sin precedentes para el futbol nacional: por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la selección mexicana consiguió tres triunfos consecutivos en una fase de grupos.

La celebración comenzó desde los minutos finales del encuentro. Conforme se acercaba el silbatazo definitivo, cientos de personas comenzaron a arribar al emblemático punto de reunión para compartir la alegría por el gran momento que vive el combinado nacional en el Mundial 2026.

Destacan a Mora

La fiesta tuvo un ingrediente especial para los chiapanecos. El joven futbolista Gilberto Mora, originario de Chiapas, apareció como titular en el compromiso y fue uno de los nombres más mencionados durante la celebración. Muchos aficionados portaron camisetas de la Selección Mexicana y destacaron el orgullo que representa ver a un jugador del estado formando parte del once inicial en una Copa del Mundo.

Entre la multitud también destacó la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien convivió con los asistentes y se sumó al ambiente festivo que inundó la glorieta. Su llegada fue recibida con aplausos y muestras de entusiasmo por parte de los aficionados que se encontraban disfrutando de la histórica jornada.

Las calles cercanas se transformaron en un auténtico carnaval tricolor. Decenas de vehículos realizaron recorridos con banderas mexicanas ondeando por las ventanas, mientras los cláxones sonaban al ritmo de los cánticos que se escuchaban por toda la zona. El tradicional “¡México, México!” se convirtió en el coro principal de una noche llena de emociones.

Caracterización

Como ocurrió en festejos anteriores, numerosos aficionados acudieron caracterizados con máscaras de lucha libre, sombreros gigantes, pelucas y atuendos llamativos inspirados en los colores patrios. Incluso varios luchadores locales aprovecharon la ocasión para integrarse a la celebración, posar para fotografías y compartir la alegría con niños y familias.

La música tampoco faltó. Grupos de jóvenes improvisaron bailes alrededor de la glorieta, mientras otros aficionados entonaban canciones populares mexicanas para acompañar una celebración que se prolongó durante varias horas. El ambiente fue completamente familiar, con personas de todas las edades disfrutando de una noche que quedará grabada en la memoria de los seguidores del Tricolor.

Se consolidó como líder

La actuación de México en la fase de grupos ha despertado una enorme ilusión entre la afición. Con nueve puntos de nueve posibles, el conjunto nacional avanzó como líder de sector y mostró una solidez que alimenta el sueño de realizar una destacada participación en la justa mundialista.

La Diana Cazadora volvió a convertirse en el corazón de las celebraciones deportivas de Tuxtla Gutiérrez. Entre abrazos, fotografías, porras y muestras de orgullo nacional, los chiapanecos demostraron una vez más su pasión por el futbol y su respaldo incondicional a una selección que continúa haciendo historia.