Tuxtla cerrará el año con encuentros culturales

El director del Buró Municipal de Turismo, Jorge Trujillo Rincón, anunció que la capital chiapaneca recibirá a dos eventos de gran relevancia: la séptima edición del “Festival Coyatoc” en el mes de octubre y la segunda edición del “Festival Mequé” en noviembre, ambos con la misión de consolidar a Tuxtla como un destino cultural y turístico.

Eventos

Detallaron que el primer evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), celebrará su séptima edición con un enfoque basado en la cultura zoque.

El festival reúne gastronomía, música, textiles, tradición oral y productos de alrededor de 15 municipios con la visión de trascender lo local y atraer visitantes de otras regiones.

Por su parte, en noviembre se llevará a cabo la segunda edición del Mequé, un evento liderado por el Gobierno del Estado y que en su primera entrega incluyó muestra artesanal y gastronómica, un desfile con representaciones municipales y un espectáculo cultural de talla internacional.

“Queremos que el Mequé se convierta en un evento emblemático, del mismo nivel que otros de relevancia en el país”, señaló.

Oferta turística

Además, el director destacó que octubre y noviembre serán meses estratégicos para impulsar la oferta turística de la capital, en vísperas de la temporada vacacional de diciembre.

“Nuestra apuesta es que hoteleros, restauranteros y touroperadores aprovechen estas plataformas para diseñar experiencias que atraigan visitantes, no solo de Chiapas, sino también de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida o Tijuana”, agregó.

Finalmente, subrayó que con estos eventos, Tuxtla Gutiérrez abrirá sus puertas al turismo nacional e internacional.