Tuxtla Chico tendrá sede de la Unach

El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en sesión ordinaria presidida por la diputada Marcela Castillo Atristain, autorizó al Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, la desincorporación de un terreno -vía donación- a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). A este evento asistió Julio Enrique Gamboa, edil del municipio beneficiado.

Lo anterior con la finalidad única y exclusiva del establecimiento, construcción y funcionamiento, de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus IV, ubicado en prolongación de la avenida Álvaro Obregón Sur, sin número, colonia Centro, localizado en la parte posterior del área denominada parque del Chocolate de ese municipio.

Posicionamiento

Para argumentar a favor de dicho dictamen, participó en tribuna la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez quien dijo que esta decisión dejará huella en la formación de profesionistas de diversos municipios. "Tener una sede de la Unach en Tuxtla Chico significa que los hijos de los campesinos, comerciantes, del pueblo, pueden acceder a la educación y cortar la brecha del rezago y la marginación", destacó.

Orden del día

En ese sentido, la Mesa Directiva turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- las siguientes disposiciones:

Entre ellas destaca el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que realice el cambio o reclasificación de la tarifa de energía eléctrica de 1b a 1c para los municipios de Palenque, Catazajá, Salto de Agua y La Libertad, Chiapas, debido a las altas temperaturas.

También se atendió un oficio del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito institución de Banca de Desarrollo, quien lo destinará para la construcción de una sucursal.

Igualmente se atendió un oficio del Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, por medio del cual solicitaron la autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno a favor de la Subsecretaría de Educación Federalizada, para que a través de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas, lo designe a la construcción del Centro de Atención Múltiple.