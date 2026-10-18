Tuxtla, con 175 hectáreas de espacios públicos

Tuxtla Gutiérrez cuenta con un total de 175.61 hectáreas de espacio público, distribuidas entre áreas de infraestructura, equipamiento y zonas naturales, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

La mayor proporción de estos espacios corresponde a áreas con función de equipamiento, que representan el 97 por ciento (%) del total.

Dentro de esta categoría se incluyen parques y jardines, espacios deportivos, plazas, explanadas, miradores y otros espacios abiertos destinados al uso colectivo.

Además, los parques y jardines concentran el 76.60 %; los espacios deportivos, el 10.30 %; los espacios abiertos, el 7.20 %; las plazas y explanadas, el 2.10 %, y los miradores, el 0.8 %.

Por otra parte, el 2.6 % corresponde a espacios con función de infraestructura, entre los que se encuentran las vías peatonales o andadores, con el 2.20 %, y las vías terciarias o vialidades pacificadas, con el 0.40 %.

En tanto, las áreas naturales representan el 0.5 % de los espacios públicos contabilizados, proporción que la infografía atribuye al Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Aprovechamiento colectivo

Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que contempla áreas abiertas o predios destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, con acceso generalizado y libre tránsito.

De acuerdo con el Iciplam, estos lugares son importantes para la convivencia social, la recreación, la movilidad peatonal y el aprovechamiento colectivo del entorno urbano.