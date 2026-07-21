Tuxtla con mal manejo en los árboles: biólogo

Daniel Pineda Vera, biólogo chiapaneco, aseguró que aunque Tuxtla Gutiérrez cuenta con una cantidad considerable de árboles, no es suficiente ni adecuado para las necesidades ambientales de la ciudad.

Panorama

El especialista explicó que la situación es complicada debido a que, si bien la capital aún preserva áreas con alto valor ecológico, el manejo de esas zonas ha sido deficiente. Esto debido a ideas erróneas que la población tiene sobre el cuidado de las áreas verdes.

Detalló que entre las prácticas más recurrentes se encuentran la eliminación de hojarasca, la poda excesiva de ejemplares y la remoción de plantas nativas de talla pequeña.

Además, advirtió que se ha fomentado la siembra de especies exóticas invasoras como el neem, la moringa, el noni, el flamboyán, la jacaranda, el tulipán africano, el cedro libanés, la benjamina, el laurel de la india, el árbol de orquídea, la majahua, el almendro y la lluvia de oro.

Desequilibrio

Pineda Vera señaló que el desconocimiento de la biodiversidad local ha llevado a que los habitantes tomen decisiones con base en información limitada, lo que ha derivado en un desequilibrio.

Mencionó que especies como la primavera y el matilisguate han terminado por acaparar los espacios, una situación que, desde su perspectiva, no resulta saludable en términos ambientales ni urbanos.

El especialista recalcó que la ciudad sí posee arbolado, pero consideró que la situación puede mejorar y para lograrlo es necesario que la ciudadanía conozca la biodiversidad del territorio que habita, pues son los responsables de contar con esa información para tomar decisiones acertadas.