Tuxtla, con mayor incidencia de suicidios

La Cruz Roja, delegación Chiapas, estima en promedio entre cinco y seis servicios relacionados con suicidios al mes, aunque no todos los casos son cubiertos directamente por la institución, ya que el sistema de emergencias 911 es el que deriva los reportes, informó José Alejandro Suárez Zenteno, coordinador estatal de Socorros.

En entrevista, el responsable señaló que estos casos se incrementan en ciertos periodos y que la escena suele ser muy lamentable para los familiares.

“Por lo general, los datos estimados que tenemos en promedio son de cinco a seis al mes. Sin embargo, no todos los servicios los cubrimos nosotros, ya que el sistema de emergencia integrado por el 911 es el que nos deriva”, explicó.

Impacto

Sobre el método que la Fiscalía ha señalado como principal, el ahorcamiento, Suárez Zenteno indicó que cuando el personal de Cruz Roja acude al lugar, en ocasiones la persona ya se encuentra en otras condiciones y no siempre se verifica directamente el dato concreto; sin embargo, subrayó que el impacto para los familiares es muy fuerte.

El coordinador estatal precisó que Tuxtla Gutiérrez es el municipio donde más prevalece esta problemática. “Por lo regular la parte de Tuxtla Gutiérrez sí es una que ha influido mayormente”, dijo. Atribuyó parte de esta situación a que como sociedad no se le da importancia a la salud mental.

Asimismo, señaló que la mayor parte de los casos se presenta en hombres. Ante ello, insistió en la necesidad de pedir ayuda oportuna. “El 911 sería la línea correcta para atención y seguimiento de cualquier situación de cualquier persona”, afirmó.

Suárez Zenteno recomendó a las familias estar atentas a lo que piensan, dicen y sienten sus hijos, pues pueden ser alertas de lo que ocurre en su interior. También pidió recurrir a atención psicológica o psiquiátrica cuando sea necesario, sin pensar que acudir a un especialista significa estar enfermo.

“A veces tenemos problemas que no podemos deducir nosotros mismos y con ayuda psicológica podemos desfogar esas emociones que tal vez nos tienen aprisionados”, expresó.

Mencionó que además del 911 existen centros de apoyo psicológico en el municipio y el DIF estatal.

Destacó al deporte como una actividad favorable para la salud emocional e hizo un llamado a no dejar pasar las señales y a buscar acompañamiento profesional en tiempo oportuno.