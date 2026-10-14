Tuxtla concentra 25 % del consumo eléctrico

Tuxtla Gutiérrez concentra alrededor del 25 por ciento del consumo de electricidad en el estado, esto con una infraestructura integrada por cuatro subestaciones, 25 circuitos de distribución y mil kilómetros de cableado tendido, de acuerdo a los datos difundidos por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

La infraestructura eléctrica de la capital, señalan, está pensada para atender la demanda energética de una de las ciudades más grandes de Chiapas.

Distribución de usuarios

De acuerdo con el Iciplam, el sector doméstico concentra el 86.58 por ciento del consumo acumulado, lo que lo ubica como el de mayor participación.

En tanto, los sectores comercial, de servicios e industrial representan el 13.07 por ciento, mientras que el 0.35 por ciento corresponde al sector agrícola, alumbrado público, sistemas de bombeo y rebombeo de agua potable.

Aumento en el consumo

En cuanto a la evolución de la demanda, el programa cita registros de consumo eléctrico que pasaron de 631 mil 159 kilovatios-hora en 2007 a 802 mil 177 en 2015, lo que representa un incremento aproximado del 27 por ciento durante ese periodo.

Asimismo, se reportó un crecimiento promedio anual del 2.7 por ciento en el número de usuarios del servicio eléctrico.

Ante este panorama, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam) ha destacó la importancia de promover el uso eficiente de la electricidad y avanzar hacia fuentes de energía más limpias, como parte de los objetivos de sustentabilidad para Tuxtla Gutiérrez.