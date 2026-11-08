Tuxtla debe tener progreso constante: Pío López

Tuxtla, en el mapa político y territorial de Chiapas es prioridad, por ello, es necesario trabajar para que sea una ciudad en progreso constante y ejemplo de transformación, afirmó Pío López Obrador, aspirante a la coordinación por el Distrito 9 Federal, durante su encuentro con habitantes del barrio San Francisco.

Movimiento

Pío López recordó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no solo es la representación de un partido, tampoco un gobierno con ocho años en el poder, sino —afirmó— es la fuerza y decisión del pueblo que se manifiesta con justicia social, democracia, libertad, verdad y honestidad, a diferencia del pasado, donde únicamente servían a las minorías y las cúpulas.

“Mi experiencia, mi corazón de izquierda y mi amor por Tuxtla Gutiérrez me han puesto en este lugar donde tengo la fortuna de escuchar al pueblo, abrazarlos y decirles de frente que no vine a prometer ni ofrecer cosas a cambio de su apoyo, lo que sí haré será trabajar honestamente y acatar la voluntad de pueblo, defender sus intereses y demandas”, aseguró.

Agregó que Tuxtla Gutiérrez mantiene el anhelo y la esperanza, donde la política a la vieja usanza no tiene lugar y donde crece con fuerza la Cuarta Transformación, razón por la que es necesario mantener un trabajo territorial permanente y escuchar atentamente la voz de las y los ciudadanos.