Tuxtla exige movilidad integral: Cecropya

La falta de un diseño urbano y una movilidad integral en Tuxtla Gutiérrez podría agravar problemas como inundaciones, incendios y mala calidad del aire con el paso del tiempo, advirtió Juan Carlos Franco, director de la organización Cecropya.

Para el especialista, la capital chiapaneca requiere "planear a escalas más grandes, y hacer gestiones a escalas más grandes porque, de lo contrario, nos está ganando la realidad, como lo afirmado con anterioridad".

Franco subrayó que la sociedad debe asumir un mayor papel en la gestión y el acompañamiento de las decisiones urbanas, pues en muchos municipios la inercia lleva a que la urgencia sea la pavimentación sin considerar otras variables. "No solo es cemento", enfatizó.

Debate

Explicó que el debate no se limita a los materiales empleados, sino que implica apegarse a la normatividad de calles completas y reconocer que el arbolado urbano constituye infraestructura, no únicamente un tema ambiental.

Por ello, insistió en que se requiere una movilidad integral, banquetas de mayor capacidad para el peatón, capaces de albergar arbolado urbano, y un componente que consideró el más importante, el drenaje pluvial.

"Ya hay diseños, pero hace falta esa gestión para implementar calles que consideren que esa inversión que se hace de concreto también se pueda replantear para el uso de tecnologías que ya están", resaltó el experto.

El llamado de Cecropya apunta a que Tuxtla Gutiérrez replantee su modelo de crecimiento urbano antes de que los efectos del cambio climático y la expansión desordenada vuelvan irreversibles los riesgos para sus habitantes.