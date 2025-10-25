Tuxtla Gutiérrez, en la mira de Costco

La capital chiapaneca podría convertirse en una de las próximas ciudades del país en recibir una tienda Costco, una de las cadenas mayoristas más importantes de Estados Unidos. Así lo anunció Mauricio Talayero, director de Finanzas de Costco México, durante el Retail Day México 2025, donde confirmó que la capital chiapaneca está siendo evaluada junto con Tampico, Tamaulipas, y Durango.

La ciudad figura entre las posibles nuevas sedes de la cadena estadounidense gracias a su crecimiento económico, poder adquisitivo y atractivo comercial.

El interés de la empresa responde al crecimiento urbano y económico de Tuxtla Gutiérrez, así como al poder adquisitivo de su población, factores que colocan a la ciudad como un mercado viable para inversiones de gran escala.

La instalación de una tienda Costco implica una inversión aproximada de 60 millones de dólares, que incluye compra de terreno, construcción e inventario.

Cada sucursal podría generar alrededor de 300 empleos directos y operar con inventario valorado entre 15 y 16 millones de dólares.

Además de su modelo de ventas al mayoreo, las tiendas Costco cuentan con áreas de producción interna como panadería, carnicería y frutería, lo que permite elaborar y procesar productos dentro del mismo almacén.

Aunque aún no se ha definido una fecha para la apertura, la inclusión de Tuxtla Gutiérrez en los planes de expansión de la compañía representa un reconocimiento a su crecimiento comercial y a su potencial como polo de inversión.

Expertos señalaron que la llegada de Costco no sólo fortalecería el empleo formal y la economía local, sino que también posicionaría a la capital chiapaneca como un punto estratégico para la instalación de marcas internacionales.