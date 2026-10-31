Tuxtla Gutiérrez, lleno de cultura y tradición

En el tercer día del Festival de Día de Muertos en la explanada del Poder Judicial del Estado (PJE) se presentó el llamado piano de México, Arturo Aquino, que deleitó a las y los presentes con varias melodías de su gran repertorio.

Entre el público estuvo presente el magistrado presidente del PJE, Juan Carlos Moreno Guillen, en compañía de su esposa, presidenta del voluntariado de esta institución, Dalal Rabban Castell, y sus hijas.

El magistrado comentó que el objetivo es fomentar las tradiciones mexicanas, impulsando a la vez el talento chiapaneco, por eso este sábado estará presenta la Big Band Unicach, por lo que invitó a la población a presenciar el último día de actividades y ayudar también a fortalecer la economía local, ante la muestra gastronómica que se instaló así como algunos emprendedores.

Continuación

Destacó que el objetivo es replicar este festival cada año, por supuesto, cada vez más grande, para que más personas puedan asistir. A la vez aprovechó a invitar a las familias tuxtlecas y turistas a visitar este festival, el Xibalbalam en el parque Bicentenario o el Panteón Municipal.

Yazmín Ramírez, activista social, quien también acudió al evento, aprovechó para reiterar la invitación al Xibalbalam, que este domingo realizará un concurso de Catrinas. Dijo que sin duda Tuxtla Gutiérrez este año está lleno de tradición y cultura, con varias opciones para que las familias visiten y apoyen la economía solidaria con los pequeños comerciantes, todo en un ambiente confiable gracias a las instancias de seguridad.

El clima fresco no fue impedimento que para las familias presentes pudieran disfrutar de las melodías de Arturo Aquino, quien ha ganado gran fama a nivel nacional e internacional.

Foto del recuerdo

También antes y después del concierto pudieron tomarse la foto del recuerdo en las esculturas instaladas en la toda explanada, que iluminaban prácticamente todo el lugar, por supuesto alusivas al día de muertos.

El festival inició el miércoles 28 de octubre, con la presentación de la Banda de Música de la VII Región Militar, que amenizó la celebración con un repertorio musical bastante agradable.

En el segundo día se llevó a cabo la presentación de la marimba del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Mientras que este viernes fue el turno de Arturo Aquino.

Esta fiesta finalizará hoy sábado con la presentación de la Big Band Unicach.

Más actividades

Como parte de estas actividades abiertas también se instaló una Expoventa Gastronómica y Artesanal, donde emprendedores locales ofrecen alimentos, productos y diversas creaciones elaboradas a mano.

Este festival es solo uno de tantos que se realizan este fin de semana en la capital chiapaneca como parte de las celebraciones del Día de Muertos.