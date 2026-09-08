Tuxtla luce colores patrios

Los colores de la Bandera nacional comienzan a ganar espacio en el paisaje urbano de la capital chiapaneca. En la fachada de Palacio de Gobierno en el centro de la capital de la entidad, fue colocado un adorno con motivos patrios que anticipan las celebraciones por la Independencia de México.

La decoración comienza a replicarse en algunos establecimientos, donde los comercios se preparan para la vendimia de artículos. De esta manera, calles y edificios públicos se llenan de tradición y color para días patrios.