“Tuxtla merece brillar”, dice Ángel Torres

“Se tiene que diseñar un Tuxtla que todos quieran construir, no debe ser una imposición, tiene que haber un mecanismo de participación ciudadana que diseñe las estrategias y vea por las acciones que nos duelen, que necesitamos y pedimos”.

Lo anterior, es la visión de Ángel Torres Culebro, un hombre que se define como un tuxtleco nacido hace 52 años, que vivió y creció en la colonia ISSSTE, con muchas ganas de seguir trabajando, sirviendo a esta ciudad, con dos hijos: Ángel y Mercedes, además de su esposa, también llamada Mercedes.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial, manifestó que la seguridad, los servicios públicos, la calidad de vida y las oportunidades laborales “son acciones que se tienen que atender, pero de una forma medible”, ya que no se trata de improvisar, “hay que tener orden y programación”.

Mencionó que la ciudad ha crecido mucho, pues “a diferencia de lo que otros dicen, ve un Tuxtla integrado, con diferentes sectores sí, pero no hay un Tuxtla de primera ni de segunda, hay unidad y puede haber más, lo que se tiene que construir con todos sus habitantes”.

La invitación, como tuxtleco, es que todos generemos mesas de trabajo que plasmen el sentir de Tuxtla; “que todos puedan decir y manifestar todo lo que nos representa y vamos a construir para el futuro”.

La política es servicio

Torres comentó que “la política es servicio y el servicio es vocación. Estés donde estés, si tu sirves estás haciendo política, si te comprometes a trabajar por los demás, estás haciendo política”, aseveró.

“Algo que voy agradecer a Rutilio Escandón es que me enseñó cuál es la verdadera política, esa política que él ha ejercido con una gran capacidad, profesionalismo, humanismo y honestidad, que tal vez no se había visto antes”, refirió.

Hoy en día se ve reflejado que “sí hay dinero para hacer obras, no es como decían antes, que no alcanzaba. El gremio de la construcción ya busca participar con esta administración, cuando en los últimos años no querían”.

Los empresarios saben del orden financiero y disciplina presupuestal, lo que abona a que puedan tener su anticipo en tiempo y forma, que sus pagos estén cubiertos, agregó.

Ángel Torres ha hecho de todo. Desde muy joven le tocó vender libros, trabajó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Registro Civil de Veracruz, en la Ciudad de México vendiendo instrumentos médicos de laboratorio, en el Reclusorio Oriente, en la Secretaría de Gobernación, y en Seguridad Pública del Estado de México.

También trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) como abogado laboral a los 27 años, y en el sector privado. Posteriormente, fue invitado por el gobernador Rutilio Escandón para incorporarse a su gabinete al frente del Sistema DIF Estatal, y después de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

“Toda esa experiencia obtenida durante tantos años la puse al servicio del estado”, sobre todo lo aprendido en los 15 años que trabajó en Pemex, que considera “una escuela” que le permitió avanzar y capacitarse.

Sin embargo, consideró que los dos cargos que desempeñó en el gabinete estatal fueron la cúspide, “por la gran sensibilidad que se requiere; porque al trabajar en el servicio público, con una vocación de dar el resultado en beneficio de las personas, la perspectiva cambia completamente”.

Manifestó que le dolió dejar el DIF, “porque estaba contento de poder servir y ayudar a la gente, pero entendí que mi ciclo había terminado y que necesitaba lo mismo la secretaría, y cambiamos las acciones, pero no el fin, que es servir”.