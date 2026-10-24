Tuxtla necesita resultados, no discursos

“Tuxtla necesita resultados y no discursos”, afirmó Francisco “Paco” Chacón, extitular de la Secretaría del Humanismo y aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Soberanía de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista con Ciro Castillo de Cuarto Poder, sostuvo que la gente ya no quiere “choros” sino respuestas concretas y cercanía en el territorio.

Credenciales

Sobre su trayectoria, dijo que su andar en el servicio público inició a los 24 años como secretario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, etapa que calificó como formativa por el contacto con las colonias y las necesidades de la gente en materia de seguridad pública.

Recordó también su más reciente paso por la Secretaría del Humanismo y su experiencia en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, asegurando que siempre puso por delante la transparencia, honestidad y resultados.

“La gente quiere resultados, quiere respuestas, ya no quiere discursos”, recalcó.

¿Qué sigue?

Sobre la ruta que sigue tras registrarse como aspirante a la coordinación municipal por Morena, adelantó que mantendrá el contacto con la gente y el trabajo en territorio, pues aseguró que en sus años de experiencia lo que más demanda la ciudadanía es ser escuchada.

Explicó que entre sus compromisos principales son hablar siempre con la verdad y no comprometerse a lo que no pueda cumplir, además de buscar soluciones junto a la población siempre equilibrado en el bienestar y el “bien ser”.

“Lo que hemos hecho siempre, el contacto con la gente. Hoy la gente quiere eso, quiere que los escuches, que estés en territorio”, expresó

Tuxtla Chingón ¿Qué es?

Al explicar su visión de la capital chiapaneca, Chacón definió que el concepto de “Tuxtla Chingón” busca establecer una ciudad con seguridad, una autoridad que responde a las necesidades de la gente y servicios puntuales, pero también con potencial detonado en sectores como el turismo y la industria restaurantera.

“Tuxtla es nuestra casa y queremos una casa donde haya seguridad, donde haya una autoridad que responde a las necesidades de la gente”, señaló, además de que su propuesta busca llevar el humanismo dentro de cada uno de los hogares de la capital.

Reunión Morena Nacional

Al ser cuestionado sobre su reciente encuentro con Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, expresó que fue para ratificar su compromiso con los principios del movimiento y su disposición de ser un factor de unidad.

Contó que a la dirigente nacional la conoció cuando ella era secretaria del Bienestar y que la reunión fue productiva para incentivar que los procesos que se llevan a cabo debe ser con respeto y no con descalificaciones.

“Fui a ratificarle mi compromiso, mi convicción de los principios que han dado vida a nuestro movimiento, a decirle que seré un factor de unidad”, relató.

Sobre el proceso interno de Morena que se desarrolla de cara a los próximos comicios del 2027, Chacón se mostró confiado en que todo se conduzca con unidad y limpieza, valores que dijo haber aprendido en el futbol y que ahora lo ha trasladado a la vida.

“Como en el futbol, en la vida siempre hay que jugar limpio”, sostuvo en la conversación.

Pidió a los morenistas que podrían participar en la encuesta que forma parte del proceso interno guinda, confiar en su propuesta: “Pedirles su confianza, que confíen en Paco Chacón”.