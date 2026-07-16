Tuxtla reduce 36 % incidencia delictiva

Durante el primer semestre de 2026, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez registró una disminución del 36 por ciento en la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de mil 652 a mil 65 carpetas de investigación abiertas por diversos delitos, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El titular de la Fiscalía General del Estado detalló que esta reducción se enmarca en una estrategia integral de seguridad que ha incluido el aseguramiento de mil 397 armas de fuego, dos mil 314 cargadores y 76 mil 359 cartuchos, como parte de las acciones de combate a la delincuencia en la entidad.

Posicionamiento

Como resultado de estas acciones, ciudades que antes encabezaban los listados de inseguridad han mejorado significativamente sus cifras. Tapachula, que ocupaba el primer lugar nacional en percepción de inseguridad, descendió al puesto 26 a nivel nacional.

Por su parte, Tuxtla Gutiérrez, que llegó a posicionarse en el cuarto lugar nacional, actualmente se ubica en la posición 45. El fiscal atribuyó esta mejora a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana.

En cuanto a los delitos de alto impacto, entre enero y junio de 2026 se registraron 103 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de 2025 se abrieron 145, lo que representa una reducción significativa.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el Ejército y las policías municipales, los delitos de daños y lesiones culposas —relacionados en su mayoría con la ingesta de alcohol— son los que más se denuncian los fines de semana. Sin embargo, este año también se ha observado una disminución en estas carpetas en comparación con el año anterior.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha colocado a Chiapas dentro de los estados con delitos de alto impacto a la baja, posicionando a la entidad en un lugar destacado en la reducción de la incidencia delictiva a nivel nacional.

Llaven Abarca concluyó señalando que los resultados reflejan el trabajo coordinado entre las fuerzas federales, estatales y municipales, y que la estrategia continuará fortaleciéndose para garantizar la seguridad de las y los chiapanecos.