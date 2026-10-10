Tuxtla registra 651 asentamientos

El crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez enfrenta desafíos relacionados a la ocupación irregular del territorio, la falta de certeza jurídica sobre la tierra y la necesidad de garantizar servicios básicos para miles de habitantes. De acuerdo con información del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), en la capital chiapaneca se identifican 651 asentamientos, con distintas condiciones legales y de regularización.

De acuerdo con las cifras difundidas por el organismo, 213 mil 474 personas viven en asentamientos irregulares, distribuidas en alrededor de 42 mil viviendas.

De esta población, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres.

Distribución territorial

La información del Iciplam señala que cerca del 90 por ciento de la población asentada en zonas irregulares se concentra en cuatro centralidades barriales identificadas con las claves CB/09, CB/10, CB/11 y CB/23.

En estas zonas se reportan 68 mil 244 personas en la CB/09, 66 mil 727 en la CB/10, 39 mil 577 en la CB/11 y 17 mil 206 en la CB/23.

Otro de los aspectos señalados es la relación de estos asentamientos con el Parque Nacional Cañón del Sumidero, ya que 76 colonias de Tuxtla Gutiérrez se encuentran en proceso de desincorporación del territorio de esta área natural protegida, en un procedimiento relacionado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Estatus de los asentamientos

De los 651 asentamientos identificados, 376, equivalentes al 58 por ciento, están clasificados como regulares, es decir, cuentan con un estatus legal conforme a la normativa aplicable.

En contraste, 165 asentamientos, que representan el 25 por ciento, son considerados irregulares por incumplimientos de las disposiciones de planeación urbana.

Otros 22, equivalentes al 3 por ciento, están catalogados como informales por situaciones como invasiones o falta de permisos y escrituras.

Además, cinco asentamientos, alrededor del uno por ciento, están clasificados como ilegales por ubicarse en áreas donde existe una prohibición expresa en la ley, mientras que 83, el 13 por ciento, aparecen sin especificación y se encuentran en trámites de regularización ante las autoridades o relacionados con la tenencia de la tierra.