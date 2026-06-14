Tuxtla se llena de colores con el Mampride 2026

Tuxtla Gutiérrez se iluminó con los colores de cientos de arcoíris durante el Festival Mampride 2026, un evento que celebra la diversidad sexual y a su vez protesta para que los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans, sean reconocidos y legalizados por completo.

Se trata también, según la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, de una forma de exigir un alto a la discriminación, segregación, violencia e incluso a los crímenes de odio que todavía se presentan en distintos contextos de Chiapas, México y el mundo.

Shows y carros alegóricos

En punto de las 10 de la mañana comenzaron los shows de artistas locales, bailarines, Drag Queens, en el parque Chiapasiónate. Alrededor de las 11:30 horas, comenzaron a formarse los contingentes, con los carros alegóricos de distintas empresas invitadas.

Fue aproximadamente a la 1:15 de la tarde cuando partió la marcha rumbo al parque 5 de Mayo, por todo el bulevar Ángel Albino Corzo y la avenida Central, acompañados también por una bandera monumental del arcoíris que iluminaba el recorrido.

Un río de colores guió el camino de adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia incluso, que marcharon ante las miradas de curiosos que tomaban fotos, grababan, pocos manifestaban su apoyo y otros tantos veían con recelo.

Salud

Al llegar al parque 5 de mayo se tenían preparados otros espectáculos de artistas locales. Se instaló un stand del sector salud para realizar pruebas rápidas de VIH, se regalaron preservativos, se brindó información de salud sexual. También participaron otros comerciantes.

Al evento acudieron la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, la esposa del gobernador Sofía Espinosa, la diputada Luz María Aguilar; también participaron el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres y otros legisladores locales.