Tuxtla se pinta de fiesta y memoria

Este 15 de noviembre se llevó a cabo el Desfile de las Culturas del Festival El Mequé: la fiesta de todos que convirtió las calles de la capital chiapaneca en una alfombra de trajes, cantos y tradición. Desde el parque Central hasta el parque Bicentenario, delegaciones de municipios como San Cristóbal, Mazatán, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Acacoyagua y Acala llenaron la noche con ritmos, textiles y sonrisas, en un evento que busca poner en valor la riqueza cultural de Chiapas.

Contigente

El desfile partió del parque Central y avanzó por la avenida central hasta culminar en el parque Bicentenario, donde por la noche se presentaron los magnos espectáculos del festival. El encuentro organizado por las autoridades estatales y la Secretaría de Turismo como parte de la segunda edición del festival, fue bautizado como “La fiesta de Todos”.

A lo largo del recorrido, el ambiente osciló entre la fiesta popular y la ceremonia cultural. El desfile contó con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como de funcionarios estatales y municipales, quienes destacaron la importancia de este recorrido como un acto de identidad y unidad.

Un evento realizado en el marco del Festival El Mequé, que busca exhibir la pluralidad de expresiones artísticas y las raíces de los pueblos chiapanecos, además de consolidarse como atractivo turístico y plataforma para los municipios participantes.