Tuxtla se pintó de colores

Como cada año, una gran convocatoria tuvo la marcha por el orgullo LGBTIQ+ en Tuxtla Gutiérrez. Diego Pérez / CP

Los colores del arcoíris iluminaron la ciudad, cientos de adolescentes, jóvenes y adultos; hombres y mujeres, personas no binarias, cisgéneros, homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, salieron a las calles para marchar por el orgullo de ser, para gritar que como el resto, que tienen derechos y deben ser reconocidos.

Punto de encuentro

Se concentraron a partir de las 3 de la tarde en el crucero Puente de Colores. Desde ahí estaba todo listo para la presentación de grupos musicales, performance y para que los organizadores del Mampride 2024 se pronunciaran a cada una de las identidades de la diversidad sexual.

La fecha se vive como una protesta, todas y todos salen para decir a la sociedad que están presentes, que son personas como cualquier otra u otro. Con banderas, pancartas, vestimentas bastante coloridas, se podía ver a todos los asistentes.

Carros alegóricos acompañaron la marcha, con bailarines, drag queen y miss trans Chiapas, que cada año participan. La música no pudo faltar esta tarde, el contingente avanzó por el bulevar Belisario Domínguez hacia el Oriente, directo al Parque Central, donde se tenía planeado otro programa.

El calor y la lluvia dieron tregua para que personas pudieran salir y marchar, en una fecha que tiene un sentido social, recordando como inició el día internacional del orgullo LGBTIQ+ en Estados Unidos, desatando movimientos y protestas sociales en varios países, manteniéndose presentes hasta nuestros días.

Testimonios

Paula Valencia, parte de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, manifestó que “el Mampride es el orgullo de ser quienes son y de amar a quienes aman, es recordar que hoy día muchos derechos humanos les son negados a personas homosexuales, lesbianas, trans”.

Recordó que en Chiapas es un pendiente la ley de identidad trans, que se ha demandado desde hace varios años al Congreso del Estado, sin que exista la voluntad política por hacerlo, mientras la población trans sigue en la indefensión.

Manifestó que no hay un día del orgullo heterosexual porque las personas con esta identidad sexual no tienen que reclamar sus derechos, no son agredidos o asesinados solo por su sexualidad.