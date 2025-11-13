Tuxtla se prepara para disfrutar del Festival El Mequé

La Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas) invita a la población a disfrutar del Festival El Mequé, una celebración que enaltece las raíces chiapanecas y comparte con el mundo la riqueza cultural y artística del estado.

La celebración dará inicio el 14 de noviembre a las 20:00 horas, en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, con un magno espectáculo sin precedentes que contará con la participación de más de 200 actrices, actores y bailarines.

Esta puesta en escena relatará la historia de Chiapas a través de una propuesta artística inspirada en sus raíces, costumbres y tradiciones. El público podrá asistir a dos funciones adicionales los días 15 y 16 de noviembre, en el mismo horario.

Desfile de las Culturas

El sábado 15 de noviembre se vivirá uno de los momentos más emblemáticos del festival con el Desfile de las Culturas. Este recorrido partirá del Parque Central hacia el Parque Bicentenario a las 18:00 horas, donde el público disfrutará de una tarde llena de música, danza, pirotecnia, carros alegóricos y representaciones culturales de distintos municipios, en una muestra vibrante de la diversidad y el talento chiapaneco.

El Festival El Mequé forma parte de la visión del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para preservar y promover las expresiones artísticas y las tradiciones de Chiapas, celebrando la identidad y el orgullo de su gente.