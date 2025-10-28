Tuxtla, sede de la 7ª Reunión de la Comisión de DROyC

Con el propósito de continuar fortaleciendo la colaboración entre organismos profesionales y autoridades municipales, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) fue sede de la 7ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Admisión de Directores Responsables y Corresponsables de Obra (DROyC).

Durante el encuentro, efectuado en Tuxtla, en el que participaron representantes de los colegios que integran la comisión y la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, se abordaron diversos planteamientos relacionados con la gestión urbana y la regulación de obras dentro de la capital chiapaneca.

Al dar la bienvenida, Mario Humberto Coronel Vera, presidente del CICTG, reconoció el esfuerzo sostenido de la Comisión a lo largo del año, destacando la importancia del trabajo conjunto y la coordinación institucional para lograr una ciudad más ordenada, segura y sustentable.

Recta final

En representación de la arquitecta Viviana León Córdova, secretaria de Desarrollo Urbano Municipal, la arquitecta Gabriela Salvatierra Pichardo, directora de Control Urbano, informó que en la recta final del año se tiene prevista una reunión extraordinaria para evaluar a nuevos aspirantes a la figura de DROyC, así como una reunión ordinaria para la toma de protesta de nuevos colegios incorporados a la misma.

Durante la sesión, los representantes de los colegios participantes compartieron propuestas orientadas a actualizar y armonizar el reglamento interno de la Comisión con otras normativas municipales y estatales, con el objetivo de brindar una atención más ágil, equitativa y ordenada en la tramitación de su quehacer.