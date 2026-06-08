Tuxtla, sin reglas para patines eléctricos

La creciente utilización de patines eléctricos o “scooters” como medio de transporte en Tuxtla Gutiérrez ha despertado nuevamente la necesidad de implementar reglamentos para estos dispositivos motorizados, ante el vacío legal que existe.

Pese a que la Secretaría de Seguridad Municipal ya incorporó estos vehículos a su estado de fuerza, el marco normativo local sigue sin regular su circulación.

De acuerdo con el abogado Manuel Alejandro Cruz Islas explicó que el artículo 27 del Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal únicamente reconoce como vehículos menores motorizados a las bicimotos, motocicletas, bimotos y cuatrimotos, sin ninguna mención a los patines eléctricos.

Aspectos fundamentales

Esta omisión, dijo, genera incertidumbre sobre aspectos fundamentales como las vías autorizadas para transitar, la necesidad o no de licencia de conducir, los límites de velocidad permitidos y las medidas de seguridad obligatorias para quienes los utilizan.

También advirtió que la falta de precisión normativa representa un tema delicado, ya que las reglas deben ser claras y exactas para evitar que la autoridad aplique sanciones basadas en conceptos ambiguos.

Añadió que en el pasado ya se había planteado la necesidad de actualizar el reglamento frente a las nuevas formas de movilidad, y subrayó que hoy esa urgencia sigue vigente más que nunca.

Infraestructura vial

Cruz Islas también destacó que Tuxtla enfrenta rezagos importantes en infraestructura vial, con calles deterioradas, ausencia de ciclovías funcionales y una imperiosa necesidad de fortalecer la cultura vial entre conductores y peatones.

Por ello, consideró que el Cabildo municipal tiene una oportunidad para que los regidores propongan una reforma seria al Reglamento de Tránsito y Vialidad, en la que se incorpore de manera explícita este tipo de movilidad emergente.