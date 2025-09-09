Tuxtla tiene 49 días sin homicidios dolosos

A través de un mensaje enviado a la población de Chiapas, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, confirmó que Tuxtla Gutiérrez registra 49 días sin homicidios dolosos. Destacó el tema al tratarse de una ciudad con un promedio de 700 mil personas.

Sin embargo, en el tema de los delitos de menor impacto se presentó un aumento del 17 %. Ahí aparecen lesiones culposas, daños, ataques a las vías de comunicación y homicidios culposos.

“Estos delitos, principalmente, están asociados a el consumo de alcohol previo a que se cometan. Creo que tenemos que trabajar mucho para la campaña de prevención del consumo de alcohol”, remarcó.

Para la próxima semana, dijo, vendrá un reforzamiento de la campaña del alcoholímetro que se realiza en Tuxtla Gutiérrez; habrá mayor presencia en otros puntos de la ciudad para evitar más incidencias.

Coordinación

El fiscal general de Chiapas enfatizó en la necesidad de que se trabaje de forma coordinada con áreas de prevención, desde temas de salud, transporte y hasta educación.

Sobre los robos, comentó que hay un descenso. De los que ocurrieron recientemente en el barrio San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, en la investigación se logró identificar a quienes habían participado.

“Hay dos detenidos de esta situación y ahora están enfrentando la justicia; otros dos están plenamente identificados, y las autoridades los busca para llevarlos ante un órgano jurisdiccional”, compartieron.

Llaven Abarca abordó otro tema sobre una denuncia respecto de que un adulto hizo un tocamiento a una menor de edad. El sujeto fue detenido y se están realizando los actos de investigación.