Tuxtla tiene que ser competitivo

Para María Mandiola Totoricagüena, registrada como aspirante dentro del proceso interno de Morena por Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas es un reto político y administrativo pues enfrenta dificultades económicas y de regulación, aún así aspira a gobernar el municipio para convertirlo en en lugar competitivo.

“Levanto la mano por Tuxtla, porque quiero llegar a espacios de toma de desiciones a donde las mujeres antes no llegábamos, pero también porque soy capaz de transformar a la ciudad”, dijo.

Explicó que desde su visión, la capital necesita convertirse en un espacio competitivo que atraiga y retenga recursos e industrias que sumen al desarrollo.

Mejoras

Para ser atractivo para la inversión, Tuxtla necesita mejores calles, seguridad, agua, iluminación, infraestructura pública, entre otros asuntos.

Por ello invertir en las necesidades urgentes del municipio permitiría atraer recursos que a mediano plazo cambiarían la realidad de los capitalinos.

Pero mejor aún, atraer esa inversión mediante un Plan Metropolitano que aglutine a Tuxtla con otros municipios cercanos aportará una plantación más eficiente y un desarrollo regional.

Contexto

María Mandiola es actualmente legisladora por el partido Morena, sumando dos años de gestión donde ha destacado su trabajo con grupos sociales y su impulso a la Ley de Coordinación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas.

También es presidenta de Comisión de Hacienda del Congreso del Estado donde dictamina el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Estado.

Política

María Mandiola, venida a la política desde una familia de empresarios, es la única mujer inscrita (hasta el momento) por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en búsqueda de coordinar los Trabajos de Defensa de la Transformación en Tuxtla Gutiérrez, un proceso interno de su partido que a largo plazo ofrece la candidatura municipal.

Como legisladora destaca su trabajo por la creación de la Ley de Coordinación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas del Estado de Chiapas, la cual establece las bases de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, así como con la sociedad, la academia y los sectores productivos, en la construcción de una agenda metropolitana orientada al desarrollo sostenible.

Uno de los componentes más relevantes de la iniciativa es la propuesta de crear Institutos Metropolitanos de Planeación, concebidos como organismos especializados que permitirían fortalecer la planeación regional mediante criterios técnicos, información estratégica y una visión de largo plazo.