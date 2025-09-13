Tuxtla, un espacio amable con animales

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, confirmó que se reforzará una política pública amable con los animales en espacios públicos, trabajando de la mano de rescatistas y asociaciones civiles para atender y/o trasladar a espacios seguros a especies en riesgo o en áreas de tránsito frecuente.

Maltrato animal está tipificado

Explicó que el Gobierno del Estado ha dado grandes muestras de este interés común por respetar el derecho de las mascotas, como por ejemplo la reciente reforma al Código Penal para castigar el maltrato animal.

Esta legislación tipifica como delito el maltrato, abandono y las peleas de animales de compañía, especialmente perros y gatos. La ley contempla penas de prisión que varían según la gravedad del acto, y dijo, las acciones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez están en consonancia con estas acciones.

Asimismo, recordó que, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) busca ser un espacio “Pet Friendly”, por lo que, dijo, el Ayuntamiento municipal hará lo mismo, trabajando con asociaciones y visitando parques para cuidar a los animales, resguardando también a los usuarios de estos espacios de recreación y deporte.