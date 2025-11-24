Última semana de noviembre con escasas lluvias

La última semana de noviembre mantendrá condiciones estables en su mayoría y secas en gran parte de Chiapas, con un patrón meteorológico que favorecerá temperaturas elevadas y lluvias focalizadas.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 24 de noviembre, la entidad experimentará intervalos de chubascos.

Sin embargo, estas precipitaciones no se distribuirán de manera uniforme, ya que se espera que se presenten de forma dispersa y se focalicen de forma principal en las zonas colindantes con la República de Guatemala. El resto del territorio estatal se mantendrá con un clima de estable a seco.

Temperatura

Las temperaturas máximas continuarán en un rango elevado, pronosticándose entre los 35 y 40 ºC en las regiones del Istmo y la Costa. Durante la madrugada del martes, las zonas serranas del estado podrían registrar temperaturas mínimas que oscilarán entre los 10 y 15 ºC.

El martes 25 de noviembre se repetirá el patrón de clima estable. Se prevén nuevamente intervalos de chubascos, los cuales persistirán con una distribución irregular, concentrándose en la frontera con Guatemala.

La mayor parte de Chiapas seguirá experimentando condiciones secas. El termómetro volverá a ascender, con máximas que alcanzarán de 35 a 40 grados en la región costera.

Para el miércoles 26 de noviembre, el pronóstico señala un ligero incremento en la intensidad de las lluvias para el estado, esperándose chubascos con lluvias puntuales fuertes. No obstante, la característica de focalización se mantendrá, por lo que estas precipitaciones seguirán siendo más probables en áreas específicas, dejando al resto del territorio con tiempo seco.