Últimas lluvias del mes dejan afectaciones

Luego de que una densa lluvia sorprendiera al valle de Cintalapa minutos después de las 02:00 horas de este domingo, diversos puntos del municipio presentaron emergencias a causa de los vientos y precipitaciones. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atendió el reporte de viviendas en los barrios Santa Cruz y San Francisco, en donde la corriente alcanzó a ingresar a las casas provocando encharcamientos cercanos a los 40 centímetros.

Con el apoyo de otras corporaciones lograron retirar el agua de las viviendas, mientras asistían a un vehículo varado por el paso del agua, el cual habría provocado una aparente falla eléctrica dejando en riesgo a un menor de edad, que viajaba a bordo de la unidad en compañía de su familia.

Los trabajos, que sumaron cerca de tres horas de maniobras y protocolos, lograron reducir los riesgos a la población, sin embargo, los cuerpos de emergencia exhortaron a la ciudadanía a no correr riesgos y resguardarse mientras la temporada de lluvias finaliza.