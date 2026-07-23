Último llamado para la medalla Miguel Álvarez del Toro

A unos días de que se cierre la convocatoria para la medalla “Miguel Álvarez del Toro” otorgada por el Congreso de Chiapas, la diputada local Valeria Santiago Barrientos lanzó un último llamado para postular a aquellas personas de nacionalidad mexicana que han dedicado su vida a la conservación y protección del medio ambiente.

“Buscamos a mexicanas y mexicanos con una trayectoria destacada en la conservación de nuestros recursos naturales”, expresó la legisladora chiapaneca.

Se estima que la presea sea otorgada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el próximo 23 de agosto del presente año en las instalaciones del Congreso del Estado, para conmemorar el natalicio del científico, zoólogo y conservacionista mexicano, Miguel Álvarez del Toro.

Candidatos

Santiago Barrientos recordó que universidades, organizaciones civiles, centros de investigación, activistas, académicos y medios de comunicación, pueden postular a una candidata o candidato.

Detalló que para este trámite se debe presentar una carta de postulación con exposición de motivos, currículum vitae, semblanza biográfica y evidencias que respalden el impacto de su labor ambiental.

La fecha límite para la recepción de estos documentos es hasta el 31 de julio del presente año. Los interesados podrán enviar lo solicitado al correo oficial: [email protected].

También se podrá entregar de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, ubicado en avenida Central y 1.ª Oriente, colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente, mediante un video publicado en sus redes sociales, la diputada invitó a la sociedad a participar en esta convocatoria que busca reconocer la labor de protección al medio ambiente y el impacto derivado de su actividad.