Último pago de becas inicia el 4 de diciembre

A partir de este jueves 4 de diciembre el Gobierno Federal comenzará a dispensar el pago de las diversas becas a estudiantes, las cuales se estará efectuando con base en la letra inicial del primer apellido.

Julio León, coordinador de Becas para el Bienestar, informó que hay 12 millones 817 mil 46 becarios de continuidad en todo el país.

Dicha cantidad de estudiantes ha representado una inversión de aproximadamente, 23 mil 700 millones de pesos. “Recordemos, becas siempre tiene altas y bajas al terminar el ciclo escolar”, agregó.

En el caso de Chiapas, con base en las cifras compartidas por la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar estatal, alrededor de un millón de estudiantes reciben algún tipo de apoyo de los diversos programas.

Esta cantidad de estudiantes locales que es apoyada de forma bimestral, ha implicado para las autoridades federales una inversión anual de unos 8 mil 600 millones de pesos.

Calendario de pagos

Para este jueves 4 de diciembre los pagos comenzarán para quienes tengan en su primer apellido la letra A y B.

El pago que estarán haciendo las autoridades corresponderá al bimestre de noviembre-diciembre, y será el último que se haga de este 2025.

Basado en las actividades programadas, para el viernes se estará depositando a los apellidos de la letra “C”. Se volverán a reactivar los pagos el lunes (8 de diciembre) para las letras “D, E, F”.

El calendario de pagos de Becas Bienestar de continuidad culminará el próximo 18 de diciembre, con las letras “T, U, V, W, X, Y, Z”.

Se recordó que las autoridades también están llevando a cabo una reposición de tarjetas de la beca para que la población beneficiada no sea afectada en el cobro de sus apoyos.

A nivel nacional se van a reponer más de 774 mil plásticos, los avances se sitúan en 461 mil 685, lo que representa un 62 % de la meta programada. Para el caso de Chiapas suman 71 mil tarjetas a renovar.