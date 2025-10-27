Últimos días de calor otoñal, se espera frente frío

El sistema anticiclónico que dominó el fin de semana y dejó cielos despejados y altas temperaturas comenzará a entrar en un proceso de disipación, lo que permitirá la entrada del aire fresco de los frentes fríos; las lluvias se concentrarán en la región Soconusco.

Los sistemas anticiclónicos son comunes en el otoño, y fungen como un techo de buen tiempo, su gran masa de aire estable impide la formación de nubes de lluvia. Cuando nos afecta disfrutamos de días soleados y con temperaturas altas, como el calor otoñal de los últimos días.

Frío a la vista

El lunes, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío (el número 11) a la frontera norte del territorio mexicano, sin embargo, al golfo y sureste mexicano llegará hasta miércoles o jueves.

Conforme avance la semana, el viento del norte comenzará a escurrirse en la mayor parte del estado e irá aumentando su intensidad, los vientos sostenidos de dirección norte van a pasar de 5 a 15 km/h a 10 a 20 km/h.

Hay que tomar precauciones con las rachas de viento, que desde el martes y hasta el fin de semana, en las regiones chiapanecas aledañas al Istmo de Tehuantepec y frontera veracruzana, podrán tener fuerza constante de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h.

Una racha de viento de esa magnitud es similar a la fuerza que sentirías al asomarte por la ventana de un carro en una carretera de alta velocidad. Son ráfagas capaces de voltear toldos, mesas de jardín y anuncios publicitarios ligeros.

Desde este lunes 27 de octubre, hasta el miércoles 29, se pronostican intervalos de chubascos y algunas lluvias intensas, centradas principalmente en la región del Soconusco.

La temperatura máxima podría superar los 35 grados Celsius en zonas costeras y valles; para el miércoles los calores descenderán ligeramente, ubicándose en un rango de 30 a 35 grados Celsius, día en que la columna de mercurio en las regiones de montaña podría caer hasta los 13 grados.