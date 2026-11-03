Últimos días para visitar la casa del terror

Será este miércoles 4 de noviembre el último día que tendrán las familias de Chiapas para visitar la casa del terror de Halloween del “Tío Luis”, la cual se ubica en Tuxtla Gutiérrez y ofrece una temática alusiva a estas fechas.

Las actividades comenzaron el pasado 17 de octubre y hasta el corte de este 2 de noviembre, alrededor de 13 mil 500 personas acudieron a este espacio que tiene entrada gratuita.

Calaverita

Luis Enrique Navarro Vázquez, conocido como Tío Luis y encargado de mostrar los personajes, resaltó que este lunes (2 de noviembre) dieron muchos dulces a los asistentes.

El espacio, que se ubica sobre la cuarta oriente, entre tercera y cuarta norte número 447, estará abierto desde las 5:30 de la tarde y hasta las 10:30 de la noche.

Para este martes y miércoles el horario de apertura y cierre será el mismo, y se espera que a partir del 5 de noviembre comience a desmontar las decoraciones.

Temática

Para las familias que tienen pensando acudir estos últimos días, se encontrarán con personajes de la película de Star Wars, brujas, muchas calabazas, calaveras, además de otros muñecos alusivos a la temática.

Estas actividades, relató el Tío Luis (como ahora es conocido), las hace por el gusto que tuvo desde niño a las celebraciones alusivas a Halloween.