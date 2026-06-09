Un 10 % no aprueba los exámenes de confianza

Un 10 % de las personas que desean formar parte de las corporaciones municipales o estatales en materia de seguridad o policial no pasa sus exámenes, informó José Alonso Llaven Villarreal, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas.

Dijo que las evaluaciones se hacen por nuevo ingreso (vigencia de tres años) o para quienes tienen un crecimiento dentro de la misma corporación, a ellos se les tiene que hacer un nuevo examen.

Esto es importante, enfatizó, porque se vuelve un instrumento para que la ciudadanía recupere la confianza dentro de las corporaciones.

Actividades

Por su parte, Edgar Abarca, director del Instituto de la Juventud, comentó parte de las actividades que pudieran realizarse en festivales en próximas fechas.

Durante el podcast “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se informó que muchas veces dentro de la política las personas buscan sentirse importantes y lo que se requiere es servir y ser útil.

Durante la charla, el mandatario les dijo que la política requiere de preparación, humanismo, sensibilidad y estar abierto para escuchar. “Los jóvenes representan el presente de México, de nuestra patria, de Chiapas”, remarcó el gobernador.

Temas abordados

El director de la Juventud platicó respecto de una actividad que implicó acercase a este sector de la población con temas como la salud mental y la prevención de las adicciones.

El gobernador les recordó que un buen dirigente es aquel que deja que brillen los demás y encauza a quienes creen en hacer el bien.

Finalmente, el mandatario chiapaneco dijo que hay un reto para las juventudes en el sentido de que deben sumarse al deporte y a la sana convivencia para alejarse de las drogas.