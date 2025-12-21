Un acto de justicia histórica en Toniná

La antigua ciudad maya de Toniná recuperó un fragmento esencial de su territorio. El restablecimiento de estas nueve hectáreas es “un acto de justicia histórica y de reconocimiento a nuestra memoria e identidad”, aseguró la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

La funcionaria enfatizó que la medida devuelve la titularidad al pueblo de Chiapas, resolviendo un viejo obstáculo legal que impedía la plena operación y conservación del centro ceremonial. Los predios se encontraban dentro de la poligonal de protección de la zona arqueológica.

Para los mexicanos

Esta acción, gestionada por Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), desbloqueó el libre tránsito y garantizó el acceso público al sitio, el cual permanecía cerrado desde septiembre del 2023.

A través de un documento, el Instituto aseguró que este hecho representa un aliento para las comunidades del municipio de Ocosingo, quienes han visto interrumpido un flujo turístico vital para la economía local. Las autoridades prevén que el regreso de visitantes se realice bajo un modelo de turismo sostenible, buscando un beneficio socialmente responsable.

Ceremonia

Más allá del aspecto económico, la medida tiene un significado cultural para los pueblos originarios tseltales y tsotsiles de la región, quienes podrán continuar con sus ceremonias y rituales ancestrales en el sitio, al que acuden para realizar peticiones vinculadas a los ciclos agrícolas de lluvia y cosecha.

La zona

Conocido en la antigüedad como Po o Popo, Toniná es uno de los sitios arqueológicos más relevantes de la cultura maya, famoso por su acrópolis de siete plataformas que domina el valle. Su periodo de esplendor, entre los siglos VII y IX, quedó registrado en una amplia tradición escultórica y epigráfica.

La recuperación de estas hectáreas no solo permitirá su reapertura, sino que facilitará nuevas investigaciones arqueológicas, trabajos de conservación urgente y una mejor protección legal del patrimonio.