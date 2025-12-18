Un año de acción por los pueblos originarios

Como la primera mujer indígena en asumir de manera directa la titularidad de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), Leticia Méndez Intzin compareció ante la Comisión correspondiente del Congreso del Estado para presentar el informe de actividades correspondiente a la glosa del primer año de gobierno 2024-2025.

Durante su intervención, la secretaria reconoció la reforma al artículo 7 de la Constitución de Chiapas como un acto de justicia social y un paso fundamental hacia un estado pluricultural.

Además subrayó que, en este primer año, se ha palpado la problemática histórica que enfrentan los pueblos originarios y afromexicanos, marcada por la desigualdad, exclusión y racismo, con dificultades en el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda e infraestructura.

Frente a este panorama, reiteró que la actual administración respeta, valora y protege su identidad y derechos, promoviendo su participación en la toma de decisiones.

Niñez y juventud indígenas

Respecto al sector infantil y juvenil indígena, la secretaria expuso que se fortaleció el ejercicio pleno de sus derechos mediante la impartición de capacitaciones a 701 jóvenes en lenguas tsotsil, tseltal, tojolabal y español. Los temas abordados incluyeron derechos humanos de la niñez, igualdad de género, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo y acoso escolar.

Traducción indígena

Para garantizar el acceso a la información en lenguas maternas, la secretaría colaboró en trabajos de traducción con diversas dependencias. De acuerdo a información revelada en el informe, se tradujeron materiales para la Feria Nacional de Empleo, para la aplicación de “Mujer SOS”, campañas de sanidad agropecuaria contra el gusano barrenador, servicios de emergencia del C5 y la campaña de vacunación contra el sarampión.

Convenios de Colaboración

Se firmaron varios convenios interinstitucionales para fortalecer las políticas públicas. Con la Secretaría de la Mujer se establecieron mecanismos para proyectos con perspectiva de género.

También se suscribieron acuerdos con la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Turismo, el Centro de Conciliación Laboral y la Agencia Digital Tecnológica. Se avanzan gestiones para un convenio con pueblos indígenas transfronterizos de Guatemala y con el Inali para la certificación de intérpretes.

Tecnología para artesanos

Con el objetivo de innovar en la comercialización, se brindó asesoría a mujeres artesanas de Chiapa de Corzo, San Juan Cancuc y Zinacantán sobre el manejo de plataformas como Facebook e Instagram. Además, se les dio acompañamiento para la expo venta de sus productos en eventos culturales, beneficiando a 155 artesanas de 22 municipios.