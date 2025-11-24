Un año y no aparecen sus familiares

Este 23 de noviembre se cumplió un año de la desaparición de siete personas, cuando se dirigían al municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Hasta el momento se desconoce el paradero de las personas.

El conferencia de prensa realizada este domingo en San Cristóbal de Las Casas, Colectiva Cereza, familiares y amigos de los desaparecidos, exigieron a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de las personas.

Hechos

Los familiares de las víctimas, originarios de San Cristóbal de Las Casas, explicaron que el día de la desaparición las siete personas se dirigieron al municipio de Emiliano Zapata.

Que desde esa fecha, “no se sabe nada de ellos. Según testigos, viajaban a bordo de una Úrvan cuando fueron perseguidos por camionetas blancas, desde ese momento perdieron todo rastro de su ubicación”.

De acuerdo con la denuncia, el grupo había salido de San Cristóbal de Las Casas con la intención de reparar un vehículo, desde ese momento no sabe nada de ellos.

Las siete personas desaparecidas son: Emmanuel García Chulín, Rosario del Carmen Chulín Hernández, Luis García Hidalgo, Patricia Rodríguez Santiz, Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, Urbano Gaspar Aguilar Díaz y Ciria Mariselda González Gabriel.

Demanda

En la conferencia de prensa exigieron la presentación con vida de sus seres queridos, ya que este día 23 de noviembre se cumplió un año de su desaparición.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a difundir esta información en redes sociales para ayudar en la localización de sus familiares.