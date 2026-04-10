Un Chiapas seguro, es la prioridad: Llaven

Antes de la llegada de la actual administración estatal, Chiapas enfrentó una problemática en materia de seguridad con cuatro delitos: homicidios dolosos, robo de vehículos, extorsión y los ataques a las vías de comunicación; sin embargo, desde hace un año y cinco meses la prioridad es poner a la entidad como la más segura en el territorio nacional.

Con lo antes señalado, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que hoy se cuenta con una estrategia de pacificación que, en una primera etapa, fue combatir los delitos de alto impacto.

Durante 2023 y 2024 Chiapas registró cifras preocupantes, y el homicidio doloso alcanzó los números más altos de los que se tengan registro desde que comenzó la evaluación.

Esos números, dijo el fiscal, pusieron a prueba a un estado que también arrastró otro problema: el cobro de piso que afectó a hoteleros, ganaderos y otros sectores productivos.

-¿Qué ha pasado en más de un año de trabajo?

La evaluación, remarcó Llaven Abarca, es positiva y Chiapas pasó de la nota nacional de sangre, a una entidad de confianza ciudadana y dé resultados.

El avance del estado ha sido tan importante, enfatizó, que ahora Chiapas ha superado en algunos rubros a Yucatán, entidad federativa que históricamente ha punteado en materia de seguridad.

En los primeros dos meses de este 2026 (enero y febrero), Chiapas se ha posicionado en el primer lugar (de manera positiva) en las evaluaciones estadísticas con el tema de la incidencia delictiva. El reto ahora es trabajar en mejorar la percepción que tiene la población sobre los delitos.

-¿Primer lugar es igual a cero delitos?

El fiscal, quien desde hace varias décadas ha trabajado en los temas de seguridad, hizo una reflexión sobre esto: Chiapas es el estado más seguro del país, pero no significa que haya tasa cero en la incidencia delictiva.

Lo que sí dejó en claro, es que no se puede permitir que al ocurrir un delito haya impunidad, es decir, ante cualquier conducta delictiva se actuará de manera contundente.

-¿Estamos mejor en extorsión, robo de vehículos y homicidios?

El fiscal respondió: “Totalmente”. En el cierre del año pasado (entre 2024-2025) se registró un descenso de 57 % de menos homicidios y 70 % hacia abajo en ese delito cometido con el uso de armas de fuego, es decir, cambió el contexto con el que se comete.

En el caso de las extorsiones, en marzo se cerró con un descenso de 70 % menos de lo ocurrido en las mismas fechas pero del año pasado.

Este delito, apenas en el 2025, se vinculó con el cobro de piso en diversos rubros productivos, lo que ponía en riesgo a la población que se negaba a dar el recurso. En la actualidad el crimen está basado en llamadas, las cuales se han ubicado que vienen de varios penales.

Nuevos proyectos

Lo que se debe fortalecer, después de combatir los cuatro delitos que más aquejaban a Chiapas, remarcó Llaven Abarca, son los temas de prevención.

Es decir, prevenir que las conductas delictivas se cometan y con eso evitar daños en los tejidos sociales, para cuidar los derechos de las familias.

Por eso el fiscal general del estado reiteró que los programas de “Cero Impunidad” y “Cero Corrupción” implican que no hay distingos para quienes cometan un crimen. Quienes lleven a cabo actos delictivos, serán sancionados con base en la ley y enfrentarán la justicia, “ni más ni menos”, finalizó Llaven Abarca.