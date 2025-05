Un día para celebrar las múltiples formas de la maternidad

Cada 10 de mayo las flores, abrazos y palabras de gratitud se multiplican en los hogares mexicanos por el Día de las Madres, sin embargo, más allá de los estereotipos tradicionales, la maternidad tiene rostros diversos: no siempre es quien engendra la que cría, educa y forma; hay quienes asumen el rol de madre, entregando amor incondicional sin importar los lazos de sangre.

El Día de las Madres en México, instaurado en 1922 por iniciativa del periodista Rafael Alducín, ha sido tradicionalmente una ocasión para honrar a las madres biológicas.

Sin embargo, en la actualidad, esta celebración se ha ampliado para incluir a todas aquellas personas que, sin ser madres biológicas, han desempeñado un papel maternal en la vida de otros.

La figura materna

Para Diana Estrada Juárez, de 28 años, su abuela fue la figura más importante de su infancia.

“Mi mamá me tuvo muy joven y tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Mi abuelita se hizo cargo de mí desde que era bebé. Me enseñó a caminar, a leer, me cuidó cuando estaba enferma. Para mí, ella es mi mamá”, compartió emocionada.

Este 10 de mayo, Estrada Juárez la celebra con flores y una comida especial.

“Le agradezco todo lo que hizo por mí. No me dio la vida, pero me la hizo bonita”, agregó.

Por otro lado Luis Fernando Rodríguez, de 35 años, explicó que fue criado por su tía, tras fallecer su madre.

“Mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años. Mi tía Maribel me llevó a su casa y me crió como a su propio hijo. Me dio educación, apoyo, cariño. Ella siempre dice que no tuvo hijos, pero yo le digo que sí, que yo soy su hijo”, mencionó.

Rodríguez aprovecha el Día de las Madres para reconocerla públicamente.

“Ella eligió ser mi madre, y ese amor voluntario vale aún más”, expresó.

Por otro lado, Patricia Jonapá Balbuena habló acerca de la crianza que le dió a sus dos nietas, Frida y Mariana, pues su madre debía trabajar para solventar los gastos.

“Son mis dos chiquillas, yo las crié desde pequeñas; claro que no desmerito el trabajo de su madre porque siempre trabajó para darles lo mejor. Hasta la fecha soy muy cercana a ellas y siempre me gusta recordar las travesuras que hacían”, explicó.

Finalmente, Jonapá Balbuena enfatizó en que la maternidad va más allá de engendrar a un hijo, es un término arraigado a la crianza y el amor que se ofrece.

“No solo quienes tienen hijos propios tienen el sentido de maternidad, yo tuve a mis propios hijos pero también ofrecí el mismo cariño a mis nietas y las eduqué como si fueran propias. El Día de las Madres es para celebrar a todas aquellas personas que también cumplieron ese papel de madre”, concluyó.